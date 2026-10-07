RTL Aktie 80896 / LU0061462528
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07.10.2026 16:29:00
RTL Aktie News: Anleger schicken RTL am Mittwochnachmittag ins Plus
Die Aktie von RTL gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 28,50 EUR zu.
Das Papier von RTL legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 28,50 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'124 Punkten steht. Die RTL-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,75 EUR aus. Bei 28,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 35'108 RTL-Aktien umgesetzt.
Am 21.04.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,84 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2026 bei 28,35 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RTL-Aktie 0,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,650 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,34 EUR je RTL-Aktie. RTL liess sich am 13.03.2019 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 2.04 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RTL 2.04 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Am 17.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von RTL rechnen Experten am 16.11.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem RTL-Gewinn in Höhe von 2,32 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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