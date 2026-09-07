RTL Aktie 80896 / LU0061462528
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07.09.2026 12:29:00
RTL Aktie News: RTL tendiert am Mittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von RTL. Die RTL-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 32,40 EUR ab.
Die RTL-Aktie musste um 12:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 32,40 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 32'417 Punkten liegt. In der Spitze fiel die RTL-Aktie bis auf 32,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 32,50 EUR. Der Tagesumsatz der RTL-Aktie belief sich zuletzt auf 15'758 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,00 EUR) erklomm das Papier am 21.04.2026. Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 16,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 28,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.05.2026). Mit Abgaben von 11,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,48 EUR, nach 0,650 EUR im Jahr 2025. Am 13.03.2019 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.04 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.04 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.
Am 17.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von RTL veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von RTL rechnen Experten am 16.11.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem RTL-Gewinn in Höhe von 2,31 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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