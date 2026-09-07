RTL Aktie News: RTL verliert am Montagvormittag

Das Papier von RTL gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 32,45 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'381 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RTL-Aktie bisher bei 32,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1'441 RTL-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.04.2026 bei 39,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,18 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,80 EUR. Dieser Wert wurde am 13.05.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RTL-Aktie 11,25 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass RTL-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,48 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RTL 0,650 EUR aus. RTL gewährte am 13.03.2019 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2018 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,59 EUR gegenüber 1,59 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2.04 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.11.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.

Experten taxieren den RTL-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,31 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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