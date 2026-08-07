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07.08.2026 12:29:00

RTL Aktie News: RTL tendiert am Freitagmittag um Nulllinie

RTL Aktie News: RTL tendiert am Freitagmittag um Nulllinie

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von RTL. Anleger zeigten sich zuletzt bei der RTL-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 32,90 EUR.

RTL
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Kaum Ausschläge verzeichnete die RTL-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 12:28 Uhr bei 32,90 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der derzeit bei 32'565 Punkten notiert. Bei 33,00 EUR markierte die RTL-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die RTL-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 32,70 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 32,85 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 23'425 RTL-Aktien.

Bei einem Wert von 39,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.04.2026). 18,54 Prozent Plus fehlen der RTL-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.05.2026 Kursverluste bis auf 28,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,46 Prozent könnte die RTL-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,38 EUR. Im Vorjahr erhielten RTL-Aktionäre 0,650 EUR je Wertpapier. Die Zahlen des am 31.12.2018 abgelaufenen Quartals präsentierte RTL am 13.03.2019. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 2.04 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RTL 2.04 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.08.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 10.08.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,57 EUR je RTL-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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