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07.08.2026 09:29:00

RTL Aktie News: RTL am Vormittag nahezu unverändert

RTL Aktie News: RTL am Vormittag nahezu unverändert

Die Aktie von RTL hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die RTL-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 32,90 EUR.

RTL
30.54 CHF -0.55%
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Die RTL-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 32,90 EUR an der Tafel. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der bislang bei 32'456 Punkten steht. Kurzfristig markierte die RTL-Aktie bei 32,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die RTL-Aktie bis auf 32,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 495 RTL-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.04.2026 auf bis zu 39,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der RTL-Aktie ist somit 18,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.05.2026 bei 28,80 EUR. Abschläge von 12,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für RTL-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,650 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,38 EUR belaufen. RTL liess sich am 13.03.2019 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 2.04 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RTL 2.04 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 11.08.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 10.08.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von RTL.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass RTL ein EPS in Höhe von 2,57 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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