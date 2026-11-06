RTL Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von RTL

Der RTL-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 4,0 Prozent auf 32,50 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'509 Punkten realisiert. Bei 32,50 EUR markierte die RTL-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,25 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RTL-Aktien beläuft sich auf 38'590 Stück.

Bei einem Wert von 39,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.04.2026). Mit einem Zuwachs von 20,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die RTL-Aktie mit einem Verlust von 12,92 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass RTL-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,13 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RTL 0,650 EUR aus. Die Zahlen des am 31.12.2018 abgelaufenen Quartals präsentierte RTL am 13.03.2019. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,59 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RTL 1,59 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.04 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.04 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 17.11.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 16.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,32 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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