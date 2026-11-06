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06.11.2026 09:29:00
RTL Aktie News: RTL verzeichnet am Freitagvormittag Verluste
Die Aktie von RTL gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von RTL gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,1 Prozent auf 33,15 EUR abwärts.
Der RTL-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 33,15 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'474 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die RTL-Aktie bei 33,15 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,25 EUR. Bisher wurden heute 3'944 RTL-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.04.2026 bei 39,00 EUR. 17,65 Prozent Plus fehlen der RTL-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 28,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die RTL-Aktie 17,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten RTL-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,13 EUR aus. Die Bilanz zum am 31.12.2018 abgelaufenen Quartal legte RTL am 13.03.2019 vor. RTL hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,59 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 2.04 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RTL 2.04 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von RTL wird am 17.11.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der RTL-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 16.11.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass RTL ein EPS in Höhe von 2,32 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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