RTL Aktie 80896 / LU0061462528
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06.08.2026 16:29:00
RTL Aktie News: RTL steigt am Donnerstagnachmittag
Die Aktie von RTL gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die RTL-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 32,85 EUR.
Um 16:28 Uhr ging es für das RTL-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 32,85 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 32'396 Punkten liegt. Der Kurs der RTL-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 33,00 EUR zu. Bei 32,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 34'728 RTL-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,00 EUR) erklomm das Papier am 21.04.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RTL-Aktie derzeit noch 18,72 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 13.05.2026 Kursverluste bis auf 28,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RTL-Aktie liegt somit 14,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten RTL-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,38 EUR aus. Am 13.03.2019 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,59 EUR gegenüber 1,59 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat RTL 2.04 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.04 Mrd. EUR umgesetzt worden.
Am 11.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von RTL veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 10.08.2027.
Experten gehen davon aus, dass RTL im Jahr 2026 2,57 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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