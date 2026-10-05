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05.10.2026 09:29:00

RTL Aktie News: RTL am Montagvormittag in Grün

RTL Aktie News: RTL am Montagvormittag in Grün

Die Aktie von RTL gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das RTL-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 28,70 EUR.

RTL
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 28,70 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'484 Punkten notiert. Die RTL-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,80 EUR aus. Mit einem Wert von 28,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 4'877 RTL-Aktien umgesetzt.

Am 21.04.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RTL-Aktie 1,22 Prozent sinken.

Für RTL-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,34 EUR ausgeschüttet werden. Am 13.03.2019 lud RTL zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2018 endete. Das EPS belief sich auf 1,59 EUR gegenüber 1,59 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.04 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.04 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

RTL wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 17.11.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von RTL rechnen Experten am 16.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass RTL ein EPS in Höhe von 2,32 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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