RTL Aktie 80896 / LU0061462528
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04.09.2026 09:29:00
RTL Aktie News: RTL verteuert sich am Vormittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von RTL. Die RTL-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 32,75 EUR.
Das Papier von RTL legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 32,75 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 32'351 Punkten tendiert. Die RTL-Aktie zog in der Spitze bis auf 32,80 EUR an. Bei 32,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 12'798 RTL-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,00 EUR) erklomm das Papier am 21.04.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der RTL-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.05.2026 (28,80 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die RTL-Aktie mit einem Verlust von 12,06 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2025 0,650 EUR an RTL-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,48 EUR aus. RTL veröffentlichte am 13.03.2019 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,59 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 2.04 Mrd. EUR gegenüber 2.04 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass RTL im Jahr 2026 2,31 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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