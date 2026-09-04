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04.09.2026 16:29:00

RTL Aktie News: RTL verbilligt sich am Nachmittag

RTL Aktie News: RTL verbilligt sich am Nachmittag

Die Aktie von RTL gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die RTL-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 32,45 EUR abwärts.

RTL
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Die RTL-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 32,45 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'472 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die RTL-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 32,25 EUR aus. Bei 32,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 51'331 RTL-Aktien umgesetzt.

Am 21.04.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 16,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,80 EUR ab. Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 12,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,48 EUR. Im Vorjahr hatte RTL 0,650 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 13.03.2019 legte RTL die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2018 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,59 EUR gegenüber 1,59 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat RTL mit einem Umsatz von insgesamt 2.04 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

RTL dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 17.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von RTL rechnen Experten am 16.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RTL einen Gewinn von 2,31 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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