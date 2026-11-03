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03.11.2026 12:29:00
RTL Aktie News: RTL tendiert am Mittag schwächer
Die Aktie von RTL gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RTL-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 31,75 EUR.
Um 12:28 Uhr ging es für die RTL-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 31,75 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'730 Punkten notiert. In der Spitze fiel die RTL-Aktie bis auf 30,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 32,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 47'294 RTL-Aktien umgesetzt.
Am 21.04.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RTL-Aktie derzeit noch 22,83 Prozent Luft nach oben. Bei 28,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 0,650 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,34 EUR je RTL-Aktie. RTL liess sich am 13.03.2019 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,59 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RTL noch ein Gewinn pro Aktie von 1,59 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 2.04 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Am 17.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von RTL veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 16.11.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,32 EUR je RTL-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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