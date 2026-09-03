RTL Aktie 80896 / LU0061462528
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03.09.2026 12:29:00
RTL Aktie News: RTL zeigt sich am Donnerstagmittag fester
Die Aktie von RTL zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die RTL-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 32,10 EUR nach oben.
Um 12:28 Uhr stieg die RTL-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 32,10 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 32'039 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die RTL-Aktie bis auf 32,15 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,70 EUR. Zuletzt wechselten 4'355 RTL-Aktien den Besitzer.
Bei 39,00 EUR markierte der Titel am 21.04.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RTL-Aktie mit einem Kursplus von 21,50 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 13.05.2026 auf bis zu 28,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RTL-Aktie liegt somit 11,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten RTL-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,48 EUR aus. Am 13.03.2019 äusserte sich RTL zu den Kennzahlen des am 31.12.2018 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RTL 1,59 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 2.04 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.04 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte RTL am 17.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 16.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass RTL einen Gewinn von 2,31 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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