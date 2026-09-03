RTL Aktie 80896 / LU0061462528
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03.09.2026 09:29:00
RTL Aktie News: RTL am Vormittag mit Abschlägen
Die Aktie von RTL gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von RTL gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 32,00 EUR abwärts.
Die RTL-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 32,00 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'017 Punkten notiert. Die RTL-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 31,70 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,70 EUR. Bisher wurden heute 128 RTL-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.04.2026 bei 39,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RTL-Aktie derzeit noch 21,88 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 28,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.05.2026). Mit Abgaben von 10,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
RTL-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,650 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,48 EUR aus. Die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RTL am 13.03.2019. RTL hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,59 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 2.04 Mrd. EUR, gegenüber 2.04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte RTL am 17.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von RTL rechnen Experten am 16.11.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RTL-Aktie in Höhe von 2,31 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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