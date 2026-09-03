RTL Aktie News: RTL zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Die RTL-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 32,70 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 32'129 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RTL-Aktie bisher bei 32,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,70 EUR. Der Tagesumsatz der RTL-Aktie belief sich zuletzt auf 23'176 Aktien.

Bei einem Wert von 39,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.04.2026). Mit einem Zuwachs von 19,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.05.2026 bei 28,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RTL-Aktie.

Für RTL-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,48 EUR ausgeschüttet werden. RTL liess sich am 13.03.2019 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,59 EUR gegenüber 1,59 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RTL in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.04 Mrd. EUR im Vergleich zu 2.04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte RTL am 17.11.2026 vorlegen. Am 16.11.2027 wird RTL schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

In der RTL-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,31 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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