RTL Aktie News: Anleger schicken RTL am Montagvormittag ins Plus

Um 09:28 Uhr sprang die RTL-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 31,25 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'493 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die RTL-Aktie bei 31,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 30,85 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7'024 RTL-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.04.2026 bei 39,00 EUR. Der aktuelle Kurs der RTL-Aktie ist somit 24,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,30 EUR. Der aktuelle Kurs der RTL-Aktie ist somit 9,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für RTL-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,650 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,28 EUR belaufen. Am 13.03.2019 hat RTL in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2018 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2.04 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 17.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 16.11.2027 wird RTL schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

In der RTL-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,33 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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