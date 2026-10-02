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RTL Aktie 80896 / LU0061462528

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02.10.2026 09:29:00

RTL Aktie News: RTL am Freitagvormittag mit Einbussen

RTL Aktie News: RTL am Freitagvormittag mit Einbussen

Die Aktie von RTL gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die RTL-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 28,50 EUR abwärts.

RTL
26.64 CHF -1.32%
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Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 28,50 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'474 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die RTL-Aktie bis auf 28,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 790 RTL-Aktien.

Bei einem Wert von 39,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.04.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,84 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,35 EUR. Dieser Wert wurde am 01.10.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 0,53 Prozent könnte die RTL-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,34 EUR. Im Vorjahr hatte RTL 0,650 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. RTL veröffentlichte am 13.03.2019 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,59 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RTL 1,59 EUR je Aktie eingenommen. RTL hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.04 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 17.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der RTL-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 16.11.2027.

Experten taxieren den RTL-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,32 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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