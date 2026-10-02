RTL Aktie 80896 / LU0061462528
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02.10.2026 16:29:00
RTL Aktie News: RTL präsentiert sich am Nachmittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von RTL. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 28,75 EUR zu.
Die RTL-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 28,75 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'511 Punkten notiert. Die RTL-Aktie legte bis auf 28,95 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,50 EUR. Bisher wurden heute 41'122 RTL-Aktien gehandelt.
Am 21.04.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,35 EUR ab. Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 1,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
RTL-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,650 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,34 EUR aus. Am 13.03.2019 legte RTL die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2018 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,59 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RTL 1,59 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2.04 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Am 17.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von RTL veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,32 EUR je RTL-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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