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RTL Aktie 80896 / LU0061462528

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02.09.2026 09:29:00

RTL Aktie News: RTL fällt am Vormittag

RTL Aktie News: RTL fällt am Vormittag

Die Aktie von RTL gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RTL-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 31,70 EUR ab.

RTL
29.99 CHF 0.38%
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Der RTL-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 31,70 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 31'931 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die RTL-Aktie bei 31,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 62 RTL-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,00 EUR) erklomm das Papier am 21.04.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,80 EUR. Dieser Wert wurde am 13.05.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der RTL-Aktie liegt somit 10,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem RTL seine Aktionäre 2025 mit 0,650 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,48 EUR je Aktie ausschütten. Am 13.03.2019 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,59 EUR. Im letzten Jahr hatte RTL einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.04 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.04 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die RTL-Bilanz für Q3 2026 wird am 17.11.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass RTL ein EPS in Höhe von 2,31 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12’857.59 8.90 BSUR4U
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