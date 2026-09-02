RTL Aktie News: RTL am Mittwochnachmittag nahe Nulllinie

Zum Vortag unverändert notierte die RTL-Aktie um 16:28 Uhr im XETRA-Handel bei 32,00 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der aktuell bei 32'026 Punkten steht. In der Spitze gewann die RTL-Aktie bis auf 32,05 EUR. Im Tief verlor die RTL-Aktie bis auf 31,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RTL-Aktien beläuft sich auf 23'860 Stück.

Bei 39,00 EUR markierte der Titel am 21.04.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RTL-Aktie 21,88 Prozent zulegen. Am 13.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,80 EUR ab. Der aktuelle Kurs der RTL-Aktie ist somit 10,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten RTL-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,650 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,48 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RTL am 13.03.2019. In Sachen EPS wurden 1,59 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RTL 1,59 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RTL in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.04 Mrd. EUR im Vergleich zu 2.04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die RTL-Bilanz für Q3 2026 wird am 17.11.2026 erwartet. Schätzungsweise am 16.11.2027 dürfte RTL die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,31 EUR je Aktie in den RTL-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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