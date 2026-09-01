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01.09.2026 09:29:00

RTL Aktie News: RTL gewinnt am Vormittag an Boden

RTL Aktie News: RTL gewinnt am Vormittag an Boden

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von RTL. Zuletzt wies die RTL-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 32,10 EUR nach oben.

RTL
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Die RTL-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 32,10 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 32'600 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die RTL-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 32,15 EUR. Bei 32,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2'582 RTL-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.04.2026 bei 39,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RTL-Aktie 21,50 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.05.2026 bei 28,80 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RTL-Aktie 10,28 Prozent sinken.

Nachdem RTL seine Aktionäre 2025 mit 0,650 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,48 EUR je Aktie ausschütten. Am 13.03.2019 hat RTL in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2018 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,59 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RTL 1,59 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RTL in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.04 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 17.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von RTL veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 16.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RTL einen Gewinn von 2,31 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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