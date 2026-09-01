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RTL Aktie 80896 / LU0061462528

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01.09.2026 16:29:00

RTL Aktie News: RTL am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

RTL Aktie News: RTL am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von RTL. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 31,80 EUR.

RTL
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 31,80 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'174 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die RTL-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,70 EUR aus. Bei 32,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 16'610 RTL-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.04.2026 bei 39,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der RTL-Aktie. Am 13.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die RTL-Aktie mit einem Verlust von 9,43 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR an RTL-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,48 EUR. Am 13.03.2019 lud RTL zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2018 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RTL in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.04 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.11.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,31 EUR je RTL-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: RTL Group
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