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Nach drei Jahrzehnten 31.08.2026 16:26:00

RTL-Aktie etwas leichter: Kultserie "Unter uns" wird Ende 2026 eingestellt

RTL-Aktie etwas leichter: Kultserie

Seit mehr als drei Jahrzehnten sind die Dramen und Wirrungen rund um die fiktive Schillerallee bei RTL zu sehen - jetzt gehen der Sender und die Serie "Unter uns" getrennte Wege.

RTL
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Die Produktion der Daily Soap für RTL werde über das Jahresende 2026 hinaus nicht fortgesetzt, teilte der Sender mit. Bereits produzierte Folgen werden demnach vollständig bei RTL und RTL+ zu sehen sein, die aktuelle Staffel läuft noch bis zum März 2027.

Der Entschluss sei Teil der strategischen Weiterentwicklung des Nachmittags- und Vorabendprogramms, hiess es von RTL. Den Ausschlag hätten "veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen für tägliche fiktionale Programme, die Entwicklung der Nutzung sowie die zukünftige Ausrichtung der Programmstrecke" gegeben.

Ist das das Ende für "Unter uns"?

"Unter uns" zählt zu den langjährigsten Serien im deutschen Fernsehen. Seit November 1994 ist die Soap werktags im RTL-Nachmittagsprogramm zu sehen - nur "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ), das bereits seit 1992 bei RTL zu sehen ist, läuft noch länger. Fast 8.000 Folgen sind von "Unter uns" bislang in Köln gedreht worden.

Das Ende von "Unter uns" muss die Entscheidung von RTL jedoch nicht bedeuten: Die Produktionsfirma Ufa Serial Drama betrachtet die Serie weiterhin als starke fiktionale Marke mit hohem Bekanntheitsgrad und Erzählpotenzial. Das Unternehmen prüft den Angaben zufolge daher, welche Perspektiven es für die Zukunft der Serie gibt.

""Unter uns" ist weit mehr als eine tägliche Serie", erklärte Ufa-CEO Sascha Schwingel. "Die Schillerallee ist seit über 30 Jahren ein Ort für Figuren, Themen und Geschichten, die Menschen bewegen und begleiten. Diese Geschichten sind für uns noch lange nicht auserzählt."

Via XETRA zeigt sich die RTL-Aktie zeitweise 0,16 Prozent tiefer bei 32,00 Euro.

/trs/DP/stk

KÖLN (awp international)

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