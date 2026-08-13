RSD Finance verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

RSD Finance hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6.66 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RSD Finance ein EPS von 5.98 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RSD Finance in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 1.30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 142.9 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 144.8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch