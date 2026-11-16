RS Technologies: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

RS Technologies lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 141.70 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 108.43 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18.66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 24.43 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 20.58 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch