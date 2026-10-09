RPX Gold legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

RPX Gold präsentierte in der am 07.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0.010 CAD je Aktie gewesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.020 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0.030 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch