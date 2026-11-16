RPP Infra Projects verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

RPP Infra Projects hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.57 INR. Im Vorjahresviertel waren 2.79 INR je Aktie erzielt worden.

RPP Infra Projects hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.39 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6.96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.17 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch