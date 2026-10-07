RPM International: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

RPM International hat am 06.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2.01 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1.77 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RPM International in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.22 Milliarden USD im Vergleich zu 2.11 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch