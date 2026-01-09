|
09.01.2026 06:37:00
RPM International präsentierte Quartalsergebnisse
RPM International lud am 08.01.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.42 USD erwirtschaftet worden.
RPM International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.91 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3.50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.85 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 1.41 USD prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 1.93 Milliarden USD umgesetzt wurden.
Redaktion finanzen.ch
