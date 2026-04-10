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10.04.2026 06:37:00
RPM International legte Quartalsergebnis vor
RPM International hat am 08.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2026 – vorgestellt.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.40 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei RPM International ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.400 USD in den Büchern gestanden.
RPM International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.61 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8.90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.48 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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