RPA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

RPA hat am 15.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

RPA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3.16 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2.02 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 2.29 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 20.10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.90 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch