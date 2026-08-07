Royalty Pharma verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Royalty Pharma hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.04 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Royalty Pharma 0.070 USD je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Royalty Pharma mit einem Umsatz von insgesamt 674.0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 578.7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 16.48 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch