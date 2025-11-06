Royalty Pharma Aktie 55041695 / GB00BMVP7Y09
06.11.2025 03:30:25
Royalty Pharma Plc Bottom Line Falls In Q3
(RTTNews) - Royalty Pharma plc (RPRX) announced a profit for third quarter that Dropped, from last year
The company's earnings totaled $288.22 million, or $0.67 per share. This compares with $543.99 million, or $1.21 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 7.9% to $609.29 million from $564.69 million last year.
Royalty Pharma plc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $288.22 Mln. vs. $543.99 Mln. last year. -EPS: $0.67 vs. $1.21 last year. -Revenue: $609.29 Mln vs. $564.69 Mln last year.
