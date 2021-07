Royalta Pharma hält nach Kapitalerhöhung 3,9% an Morphosys

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Biotechnologieunternehmen Morphosys hat die im Zusammenhang mit dem 1,7 Milliarden Dollar schweren Kauf von Constellation Pharmaceuticals angekündigte Kapitalerhöhung in Höhe von 100 Millionen durchgeführt. Das US-Finanzunternehmen Royalty Pharma zeichnete wie verabredet 1.337.552 neue Stammaktien und hält damit nun 3,9 Prozent an der Morphosys AG. Die Aktien wurden zu einem Stückpreis von 63,35 Euro erworben, insgesamt legte Royalty Pharma also rund 84,7 Millionen Euro auf den Tisch.

Morphosys hatte Anfang Juni im Zuge der Übernahme angekündigt, dass sich Royalty Pharma im Rahmen einer langfristigen strategischen Finanzpartnerschaft an Morphosys beteiligen werde.

Die Morphosys-Aktie hatte sich in den vergangenen Tagen sehr schwach gezeigt und ging mit 56,50 Euro aus der Woche. Zum Ende der Vorwoche lag der Kurs noch bei über 64 Euro. Vor der Ankündigung der milliardenschweren Übernahme am 2. Juni hatte der Kurs bei über 72 Euro gelegen und war darauf stark unter Druck geraten und auf gut 63 Euro abgesackt.

July 16, 2021 13:59 ET (17:59 GMT)