Royale Manor Hotels Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Royale Manor Hotels Industries lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.04 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.020 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13.16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 44.1 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 50.0 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch