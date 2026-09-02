Royale Energy stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Royale Energy gab am 31.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Royale Energy ebenfalls 0.010 USD je Aktie eingebüsst.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 38.78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 0.7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 0.5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch