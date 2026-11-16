Royale Energy präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Royale Energy hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Royale Energy ebenfalls 0.010 USD je Aktie eingebüsst.

Der Umsatz lag bei 0.6 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 3.39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch