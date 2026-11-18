ROYAL hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 11.24 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 15.12 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ROYAL im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 44.78 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 43.24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch