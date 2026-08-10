ROYAL veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ROYAL hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 12.90 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 10.44 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 41.69 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 40.45 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch