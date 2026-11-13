Royal UNIBREW A-S zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Royal UNIBREW A-S hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 12.50 DKK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 11.30 DKK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1.02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.30 Milliarden DKK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.35 Milliarden DKK ausgewiesen.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 12.17 DKK sowie einem Umsatz von 4.33 Milliarden DKK in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.ch