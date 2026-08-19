Royal UNIBREW A-S Un stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Royal UNIBREW A-S Un hat am 17.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.160 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2.14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 688.6 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 674.2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch