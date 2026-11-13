Royal UNIBREW A-S Un: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Royal UNIBREW A-S Un hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.180 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0.70 Prozent auf 668.7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Royal UNIBREW A-S Un 673.5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch