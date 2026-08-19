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19.08.2026 06:37:00
Royal UNIBREW A-S: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Royal UNIBREW A-S hat am 17.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 11.10 DKK. Im Vorjahresviertel waren 10.60 DKK je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Royal UNIBREW A-S 4.43 Milliarden DKK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0.27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4.44 Milliarden DKK umgesetzt worden.
Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 11.35 DKK gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 4.40 Milliarden DKK gesehen.
Redaktion finanzen.ch
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