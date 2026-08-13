Royal Orchid Hotels veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Royal Orchid Hotels stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2.34 INR, nach 3.99 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.07 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 36.12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 787.7 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch