Royal Orchid Hotels: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Royal Orchid Hotels hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5.25 INR. Im Vorjahresviertel hatte Royal Orchid Hotels 1.56 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 1.10 Milliarden INR gegenüber 791.9 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch