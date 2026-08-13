Royal India informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Royal India hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.16 INR, nach 0.300 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 50.8 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 88.10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 427.2 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch