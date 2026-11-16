Royal Hotel vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Royal Hotel präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 10.82 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -4.670 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.20 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11.47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Royal Hotel einen Umsatz von 6.46 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch