Royal Hotel präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Royal Hotel hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 23.78 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 30.73 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.62 Milliarden JPY – ein Plus von 4.95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Royal Hotel 7.26 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch