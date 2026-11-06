Royal Gold veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Royal Gold stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 2.68 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Royal Gold noch ein Gewinn pro Aktie von 1.92 USD in den Büchern gestanden.

Royal Gold hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 464.8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 84.38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 252.1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch