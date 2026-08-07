Royal Gold legte Quartalsergebnis vor

Royal Gold veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 2.78 USD. Im letzten Jahr hatte Royal Gold einen Gewinn von 2.01 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 114.91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 450.5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 209.6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch